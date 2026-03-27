В России антидроновую лазерную систему LazerBuzz интегрировали с РЛС

Антидроновую лазерную систему LazerBuzz (проект «Посох») интегрировали с радиолокационной станцией (РЛС). Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик.

Разработчик отметил, что получившийся комплекс объединяет средства раннего обнаружения, наведения и поражения, способный в реальных условиях противодействовать маневрирующим FPV-дронам. По данным компании, в ходе испытаний беспилотники, «летевшие со скоростью 130-140 километров в час, были поражены на дистанции порядка километра».

В компании-разработчике добавили, что сотрудничают с одним из российских производителей акустических систем раннего обнаружения дронов, а также продолжают поиск партнеров и потенциальных заказчиков.

В декабре агентство сообщило, что российская лазерная антидроновая система Laserbuzz впервые успешно поразила беспилотник на значительном отдалении от себя.

В ноябре ТАСС рассказал, что система противодействия FPV-дронам LazerBuzz оказалась способной поражать беспилотные летательные аппараты за 0,5 секунды.