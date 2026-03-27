Государственный департамент США выделил $32 млн на срочную закупку партии беспилотников и станций управления, предназначенных для борьбы с преступностью на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские правительственные документы.

По информации агентства, речь идет о двух контрактах, которые 19 февраля 2026 года были подписаны с украинской компанией Stream Techno. Общая сумма соглашений составила $32 млн : один контракт — на $19,3 млн, второй — на $12,7 млн. Они предполагают поставку дронов и наземных станций управления для программ американского Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) на Украине.

Как отмечает РИА Новости, власти Соединенных Штатов отказались от стандартной процедуры тендера. Это решение они обосновали «исключительной срочностью» такой закупки. Поставки должны быть завершены до 20 апреля текущего года.

В феврале американский военный аналитик Андрей Мартьянов со ссылкой на источники в Киеве заявил, что украинское правительство уже находится в процессе роспуска. По его словам, Украина может распасться как государство. Эксперт отметил, что «никто не хочет», чтобы организованная преступность и бандитизм, которые укоренились на Украине, существовали после того, как правительство республики фактически распадется.

Ранее Украина пыталась продать США технологию для сбивания дронов.