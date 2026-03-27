Иран заявил об уничтожении самолетов-заправщиков в Саудовской Аравии

Корпус стражей исламской революции (элитные части иранской армии) утверждает, что уничтожил ряд самолетов-заправщиков на авиабазе принца Султана в саудовском Эль-Хардже, где находятся американские военнослужащие. Заявление КСИР приводит гостелерадио.

«Уничтожены нескольких самолетов-заправщиков логистического флота, которые поддерживают террористическую армию Соединенных Штатов на базе в Эль-Хардже», — сказали в КСИР.

25 марта руководитель группы советников командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави в эфире иранского телевидения заявил, что военные Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке, Тегеран призывает жителей стран сообщать о местах укрытия «сбежавших с этих баз» военных.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Иран не принял мирный план США и выдвинул свои требования.