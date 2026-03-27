Глава Генштаба ЦАХАЛ предрек крах армии Израиля из-за одной проблемы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может развалиться, если не будет найдено решение проблемы нехватки личного состава. Об этом заявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, передает The Jerusalem Post.

© Газета.Ru

«Я поднимаю 10 тревожных сигналов, прежде чем Армия обороны Израиля развалится сама по себе», — сказал Замир на заседании кабинета министров.

Источники в ЦАХАЛ также сообщили изданию, что существует серьезная обеспокоенность по поводу острой нехватки личного состава, особенно на фоне продолжающейся войны с Ираном.

По их словам, даже в мирное время Израилю потребуется больше солдат на границе с сектором Газа, Ливаном, Сирией и на Западном берегу реки Иордан.

Они добавили, что если правительство не увеличит численность армии, то в некоторых подразделениях будут большие пробелы.

1 марта израильская армия заявила, что мобилизовала 100 тысяч резервистов на фоне конфликта с Ираном.

Ранее Иран заявил об атаке на скопление военных в Израиле.