Ребенок погиб в Ярославской области из-за атаки беспилотников ВСУ

Ребенок погиб при атаке беспилотников ВСУ в Ярославской области, его родителей доставили в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 28 марта, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района. Его родители в тяжелом состоянии госпитализированы. Пострадала и жительница соседнего дома. Им оказывается медицинская помощь, — написал он в Telegram-канале.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Ярославлем. Очевидцы сообщили о работе сил противовоздушной обороны по украинским БПЛА и ярких вспышках в небе. Об этом написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о разрушениях на земле и пострадавших на тот момент не поступало.

В ту же ночь взрывы прозвучали в Чапаевске и Новокуйбышевске Самарской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку, в регионе объявлена ракетная опасность. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Несколько взрывов прозвучало в районе города Вязьмы Смоленской области. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских БПЛА, передал Telegram-канал Shot.