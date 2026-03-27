Дроны-камикадзе атаковали два порта в Ленинградской области: Усть-Луга и Приморск. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Сообщается о повторных атаках портов Усть-Луга и Приморск Ленинградской области дронами-камикадзе», — говорится в сообщении.

На приложенных фото и видео запечатлены яркие оранжевые вспышки в небе.

Ранее очевидцы сняли на видео кадры пролета беспилотника над Ленинградской областью. На них видно, как над кронами деревьев пролетает БПЛА самолетного типа. Предположительно, кадры были сняты в районе Выборга.