Израиль зафиксировал запуск ракеты из Йемена. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы.

Население попросили следовать рекомендациям по защите, предоставленным военными.

До этого хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» перечислили три условия, при которых они готовы вступить в военный конфликт на стороне Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.