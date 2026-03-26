Рютте: заказанное НАТО оружие для Киева идет в полном объеме

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте опроверг опасения о возможном перенаправлении оплаченных вооружений. На брифинге в Брюсселе он прокомментировал публикацию Washington Post, в которой утверждалось, что Вашингтон может вскоре перебросить на Ближний Восток ракетные комплексы ПВО, предназначавшиеся украинской стороне.

«Все, что НАТО профинансировала для Украины в рамках механизма PURL (схема закупок европейскими государствами американских вооружений для Киева. Прим. ТАСС), либо уже доставлено, либо находится в процессе поставки», - заявил Рютте.