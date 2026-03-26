Эстонцев призвали привыкать к налету украинских дронов

Эстонцев призвали привыкать к налету украинских беспилотников даже не смотря на рекордные траты республики на оборону и проекту «стена дронов». Об этом заявил глава Минобороны страны Ханно Певкур в эфире телеканала ERR.

Таллин накануне не смог остановить прилеты даже единичных БПЛА. Министр обороны предупредил граждан, что подобные случаи могут повториться и что они должны быть к этому готовы.

«Защита от дронов — это сложный комплексный вопрос. То же самое мы, к сожалению, видим и на Украине, которая не может взять все дроны под контроль. Если бы мы атаковали этот дрон в сторону России, то нужно понимать последствия. У нас нет желания дать им повод заявить, что Эстония начала войну с Россией», — уточнил Певкур.

Он добавил, что Киев не станут обвинять за падение дрона на территории Эстонии, поскольку Украина «этого не хотела».

«Мы должны быть готовы к подобным инцидентам», — заключил глава эстонского Минобороны.

Ранее дрон врезался в объект критической инфраструктуры в эстонской деревне Аувере и взорвался. Ааналогичный инцидент произошел Литве, где власти официально заявили, что залетевший на их территорию беспилотник был украинским.