Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» заявил, что единственным способом остановить атаки украинских безэкипажных катеров на гражданские суда в Черном море является полное отрезание Украины от моря. Для этого необходимо освободить Одессу и лишить страну выхода к черноморскому побережью.

Такое заявление эксперт сделал после очередного теракта: в четверг, 26 марта, в 15 морских милях от пролива Босфор был атакован турецкий танкер Altura, перевозивший 140 тысяч тонн российской нефти. Судно принадлежит стамбульской компании Pergamon Shipping. Предположительно, удар нанес украинский безэкипажный катер, взрыв произошёл в районе машинного отделения. На борту находились 27 граждан Турции, экипаж запросил помощь.

«Пока у Киева будет выход к морю, они будут рассказывать сказки, что эти дроны украинские. Поэтому любым способом мы должны освободить Одессу и вернуть ее в свой состав: Украина должна быть полностью отрезана от Черного моря», — подчеркнул Крапивник в беседе с «МК».

Эксперт также обратил внимание на роль Великобритании в поставках дронов: по его словам, именно британские производители являются главными поставщиками подводных и надводных беспилотников, которые Киев использует для атак на гражданские суда.

«Партнерам надо объяснить, что если у них проблемы из-за этого, то пусть сами разбираются с англичанами и Зеленским. Эту тему можно и нужно активно разгонять в турецких СМИ: ваша страна под угрозой, но вы продолжаете поддерживать Зеленского, который кусает руку дающего», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил, что атака на танкер Altura в Черном море, шедший с российской нефтью, нарушает международное право.