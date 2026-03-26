Иран мобилизовал миллион бойцов

Тегеран мобилизовал жителей страны на случай масштабной наземной операции США, пишет иранское агентство Tasnim News в Telegram-канале.

Собеседник агентства заметил, что в последнее время распространились слухи о том, что Соединенные Штаты намереваются направить наземные войска в Иран.

По состоянию на 26 марта, уточнил источник, Исламская Республика мобилизовала миллион человек «для наземных боев».

Он добавил, что при необходимости армия может быть увеличена дополнительно — в центры КСИР и «Басидж» поступило огромное количество просьб от иранской молодежи с просьбой принять участие в этих боях.

По его словам, молодые люди желают устроить «исторический ад для американцев на иранской земле».

Ранее портал Axios сообщил, что Пентагон готовится к массивному «финальному удару» по Ирану.

В рамках операции планируется захватить острова Харк, Абу-Муса, Ларак, позволяющие Исламской Республике импортировать нефть и контролировать Ормузский пролив. В акции могут принять участие два корпуса морских пехотинцев и десантники.