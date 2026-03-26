Бойца ВС РФ спасла каска от удара украинского дрона

Боец 4-й бригады южной группировки войск с позывным Александр остался жив после сброса боеприпаса с ударного FPV-дрона ВСУ. Его спасла каска, сообщили в RT.

Ранение было получен при штурме Часова Яра. Как рассказал участник, в тот день группа должна была провести переброску позиций. Из-за непогоды никто не ожидал атаки, однако за полтора часа им пришлось противостоять шестерым дронам.

«Мы ушли в лес, чтобы скрыться среди деревьев. Потом заметили, что противник использует два дрона одновременно. Один стал стрелять с одного края лесополосы, мы с товарищем побежали в противоположную сторону. Подумали, что один дрон уже улетел, но внезапно второй пролетел с обратной стороны и дал прямой залп в голову», — рассказал он.

Ранее священник Александр Добродеев сообщил, что граната, выпущенная в направлении российского военнослужащего, отскочила от его каски, где находилась икона, и взорвалась вдали. Сам боец остался невредим.