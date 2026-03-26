Глава офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что третья мировая война уже наступила. Он порассуждал о месте ее начала в разговоре с журналистом «Новости.LIVE».

«Третья мировая война уже давно идет, и началась она на Украине», — отметил чиновник.

Глава ОП добавил, что предсказать итог этой мировой войны не представляется возможным.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. В противном случае у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку.