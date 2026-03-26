Названа численность военных США, необходимая для сухопутной войны в Иране

США рассматривают возможность проведения наземной операции в Иране, однако ключевым остаётся вопрос численности необходимого контингента. Оценки экспертов варьируются в широком диапазоне: от «явно заниженных» 40 тыс. военнослужащих (примерно две дивизии) до гипотетических 2,5 млн человек, которыми Соединённые Штаты в действительности не располагают.

Об этом пишет «Военная хроника».

При планировании таких операций американское командование опирается на норматив «плотности войск», а согласно полевому уставу по противодействию повстанческому движению, минимально эффективное соотношение для контроля территории составляет 20 военнослужащих на 1000 местных жителей, говорится в публикации.

«Много это или мало? Ошибка планирования в Ираке и размещение там всего 130 тыс. военных на 25 млн населения (то есть менее 5 на 1000) привели к потере контроля и затяжной партизанской войне, то есть размещать в Иране меньше, чем нужно — это гарантированно получить целый ворох проблем. Разместить столько, сколько нужно или больше — задача (пока что) нерешаемая», — пишут авторы.

Население прибрежных провинций Ирана (Хузестан, Хормозган, Бушир, Систан и Белуджистан) оценивается примерно в 10 млн человек, а исходя из установленных нормативов, только для стабилизации этих районов после завершения активной фазы боевых действий потребуется не менее 200 тыс. военнослужащих, отмечается в публикации.

С учётом подразделений тылового обеспечения, резервов и сил поддержки общая численность группировки может достичь 600–800 тыс. человек, сообщают обозреватели. При этом данные расчёты не учитывают потенциал организованного сопротивления со стороны Ирана, а также ресурсы, необходимые для ведения непосредственно боевых действий.