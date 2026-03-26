Зеленский назвал число вернувшихся из плена солдат ВСУ с 2022 года

Около 8,6 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернулись из плена с 2022 года. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

© Lenta.ru

Так он прокомментировал годовщину основания координационного штаба по работе с пленными.

«Уже 8669 наших людей вернулись [за четыре года работы штаба]», — подчеркнул Зеленский.

Ранее МИД России сообщал, что Москва передала Киеву более 12 тысяч тел украинских военнослужащих с июня 2025 года. Это в 60 раз больше, чем количество переданных останков со стороны Украины.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 5 и 6 марта. Тогда помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский объяснил, что процедура проходит в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве.