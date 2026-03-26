В пустыне найдены обломки американского самолета-заправщика

В иракской пустыне, на западе страны, найдены обломки американского самолета-заправщика KC-135 Stratotanker. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы местными жителями.

На кадрах видно, как на красноватом песке разбросаны фрагменты хвостовой части: стабилизатор с рулем высоты, отделенный киль и элементы обшивки серого цвета. Также заметны части силового каркаса желто-зеленого оттенка, служившие для крепления к фюзеляжу. Окружающая местность представляет собой плоскую равнину, простирающуюся до самого горизонта.

Напомним, происшествие с KC-135 произошло в ночь на 13 марта. Военное командование США подтвердило потерю самолета, уточняя, что причиной крушения стал инцидент с участием двух летательных аппаратов, а не внешнее воздействие. Второй самолет Stratotanker, получивший повреждения, успешно совершил посадку на территории Израиля.

По мнению военного блогера Fighterbomber, возможной причиной столкновения в воздухе мог стать резкий маневр после сигнала о возможном срабатывании ПВО. Он также отметил несколько необычных обстоятельств произошедшего.

На борту упавшего KC-135 находилось шесть членов экипажа, все они погибли.

Данный инцидент стал первой потерей самолета типа KC-135 для ВВС США в рамках операции "Эпическая ярость". Позже Иран уничтожил еще пять аналогичных самолетов в результате ракетного удара по авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии.