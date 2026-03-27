Силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников в четырех регионах

Силы ПВО с 21:00 до 23:00 мск перехватили 36 украинских беспилотников в четырех российских регионах. Об этом сообщило Минобороны России.

»... уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Ленинградской и Смоленской областей», — говорится в сообщении.

Вечером в четверг сообщалось, что в подмосковном городе Можайск сгорели два дома после атаки украинских беспилотников.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

26 марта Telegram-канал Mash заявил, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России.

Альтернативный маршрут, который открыли страны Прибалтики, значительно упрощает задачу украинским военным. Он включает облет Белоруссии через Польшу, Латвию, Литву и Эстонию, а также акваторию Балтийского моря, пишет Mash. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее ВСУ в ходе атаки на Херсонскую область повредили крупнейший в Европе элеватор.