В России высказались об исчезновении американских Abrams из зоны СВО

Американские танки Abrams не могут справиться ни с российскими беспилотниками, ни с распутицей, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так об исчезновении американской техники из зоны специальной военной операции (СВО) депутат высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Дело в том, что американские танки никогда особо не отличались большой эффективностью. Наши и немецкие танки всегда были известны на весь мир. Многие страны закупали их, особенно наши. А Abrams не может не только с нашими дронами и противотанковым вооружением справиться, но и с распутицей. Этот танк не предназначен для ведения активных боевых действий в современной войне, особенно в таких условиях», — сообщил Колесник.

Ранее обозреватель 19FortyFive Брэндон Вайхерт заявил, что Киев практически полностью вывел танки M1 Abrams с линии фронта из-за российских дронов. По словам автора, техника оказалась слишком устаревшей для современных боевых действий.

В публикации отмечается, что самой большой проблемой Abrams в зоне специальной военной операции стали российские дроны-камикадзе. Они эффективно поражают танки в уязвимые места — крышу башни и корпуса. По мнению автора, танк не может быть эффективным оружием в условиях доминирования беспилотников.