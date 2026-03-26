Над регионами России уничтожили десятки БПЛА

Стало известно, что дежурные средства ПВО в период с 13 часов до 18 часов по московскому времени перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников самолетного типа в небе над девятью регионами России.

Так, в военном ведомстве уточнили, что вражеские летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над Курской, Брянской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Тверской, Новгородской областями, а также над Московским регионом и Республикой Крым.

Ранее стало известно, что ПВО сбила еще три БПЛА, летевших на Москву.