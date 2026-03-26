Объединение командных структур НАТО и ВСУ повышает риск прямого конфликта между альянсом и Россией — так считает автор китайского издания Baijiahao. Об этом сообщает «Иносми».

Как сообщает издание, НАТО планирует объединить свои командные структуры с армией Украины. Это означает, что командующие НАТО смогут отдавать прямые приказы ВСУ. При этом, альянс продолжает утверждать, что не участвует в украинском конфликте напрямую, но процесс интеграции альянса и Киева не прекращается.

«Командование Объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации, которое недавно посетило Украину, ранее неоднократно подчеркивало необходимость усиления координации с ВСУ, а также подготовки украинской армии. Это означает, что НАТО будет уже не просто поставлять вооружение и разведданные, а готовится к непосредственному командованию ВСУ. Ранее альянс действовал из-за кулис, и это было барьером, защищающим от прямого конфликта с Россией. Но теперь барьер рушится», — сообщает источник.

В издании также считают, что в НАТО решились на такой риск из-за того, что конфликт на Украине зашел в тупик.

«Действия НАТО — это политическая авантюра с высокими рисками. Основная цель альянса — укрепить оборону восточного фланга и крепко привязать Украину к западной системе. Опосредованный характер войны между Западом и Россией стирается, и НАТО постепенно выходит из-за кулис на передний план», — добавили в издании.

При этом авторы Baijiahao считают, что теперь к прямой конфронтации между НАТО и Россией может привести любой неверный расчет или случайный инцидент.

«Следующим шагом будет либо прямая конфронтация, либо остановка и поиск возможностей для диалога. Возможно, сейчас разум и сдержанность ценнее любого оружия», — заключило издание.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию самой серьезной угрозой альянсу.