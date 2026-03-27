Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над восемью регионами России

Согласно заявлению Министерства обороны России, в течение трех часов вечером 27 марта дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Всего было сбито 52 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.

Дроны уничтожены в воздушном пространстве над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ударов в регионе. По его словам, в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще два человека пострадали, в том числе один боец подразделения «Орлан».

