Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над восемью регионами России

Московский Комсомолец

Согласно заявлению Министерства обороны России, в течение трех часов вечером 27 марта дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Всего было сбито 52 украинских беспилотных аппарата самолетного типа.

Силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над восемью регионами России
© РИА Новости

Дроны уничтожены в воздушном пространстве над Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях ударов в регионе. По его словам, в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, еще два человека пострадали, в том числе один боец подразделения «Орлан».

