В России за пять часов отразили атаки более 90 украинских беспилотников

Более 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожили над территорией России за пять часов. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В период с 13:00 до 18:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, часть дронов сбили в приграничных областях — Брянской, Белгородской и Курской. Также атаки отразили в Новгородской, Тульской, Смоленской и Тверской областях, Крыму и столичном регионе.

Утром 26 марта в Минобороны РФ рассказали, что дежурные средства ПВО в течение ночи ликвидировали 125 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Украинские БПЛА пытались атаковать объекты на территории Калужской, Белгородской, Смоленской, Тульской, Ярославской, Тверской, Ленинградской, Вологодской, Курской, Брянской, Псковской и Новгородской областей. Также атаки предотвратили в Москве и области, Крыму. Часть летательных аппаратов нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Ранее в Херсонской области после ударов дронов ВСУ выявили повреждение крупнейшего в Европе элеватора.