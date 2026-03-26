Момент ухода F-18 от иранской ракеты попал на видео

Американский палубный истребитель F/A-18E/F Super Hornet совершил противозенитный маневр и смог увернуться от иранской ракеты. Кадры ухода опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В среду, 25 марта, Military Watch Magazine рассказал, что КСИР ракетой «земля — воздух» сбил F-18 над округом Чабахар. По данным издания, самолет упал в Индийский океан. Вместе с тем, видео падения борта не было представлено.

На кадрах ролика, представленного каналом, пилот истребителя совершает противозенитные маневры. Внезапно мимо самолета пролетает ракета и взрывается. На последующих кадрах показан Super Hornet без каких-либо следов повреждений.

Журналисты предположили, что «весь конус осколков банально прошел мимо самолета, либо не нанеся ему вообще никаких повреждений, либо лишь минимально поцарапав».

Конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 28 февраля. США и Израиль нанесли ряд ударов по Исламской Республике, Иран атаковал американские базы в макрорегионе.

В последующие недели обмен ударами продолжился. Стороны конфликта за прошедшие недели сделали ряд резких заявлений.

Так, в Вашингтоне отметили, что в первые же недели уничтожили ВМФ, ВВС и ПВО противника, а также иранские промышленные площадки, склады с ракетами. В Иране рассказали, что сбили десятки американских дронов различных типов, самолеты и крылатые ракеты.