Иран обвинил Израиль в сбрасывании взрывающихся консервов

Израильские летчики сбросили на Шираз банки, напоминающие консервы с тунцом. Несколько мирных жителей пострадали при попытках открыть их, пишет иранское агентство Tasnim News в Telegram-канале.

Шираз — город на юге Ирана, административный центр провинции Фарс, шестой по численности населения: в 2016 году в нем проживало 1,8 млн человек.

По данным канала, военные и силы безопасности «Басидж» активно собирают «консервы», уничтожают их, но жители все же находят их, пытаются открыть и, при срабатывании взрывателя, погибают.

Власти просят горожан проходить мимо подозрительных предметов, избегать контактов с ними, сообщать о находках в силовые структуры.

Израильские СМИ представили свою версию событий. Telegram-канал «Голос Израиля» рассказал, в частности, что армия якобы направила народной милиции пайки с тунцом, которые содержали не рыбу, а взрывчатку.

После того, как произошло несколько взрывов, КСИР остановил поставки и предупредил силовиков на всех уровнях об опасности «консервов».

Ранее сообщалось, что Тегеран категорически запретил ввоз и использование сотовых телефонов и пейджеров корпорации Motorola.

Этот шаг был обусловлен тем, что в сентябре 2024 года израильские спецслужбы осуществили масштабную диверсию в Ливане — взломали портативные связные устройства, которыми пользовались члены шиитской милиции «Хезболла» и произвели их детонацию.

При взрывах погибли и пострадали не только силовики, но и члены их семей, а также гражданские лица, которые оказались поблизости в момент взрывов.