Появились кадры с места атаки БПЛА в Подмосковье

Появились кадры с места атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в подмосковном городе Можайске. Фотографии опубликовал глава города Денис Мордвинцев в Telegram-канале.

На снимках видна работа спасателей, которые тушат вспыхнувший после удара пожар. Помимо того, на фотографию попал полностью разрушенный дом.

«На месте работают специальные службы, в том числе Следственный комитет, которые устанавливают точные причины случившегося», — добавил чиновник.

После атаки беспилотников на на Московскую область сгорели два дома

Об атаке на Подмосковье стало известно ранее 26 марта. Мордвинцев тогда сообщил, что при ударе БПЛА вспыхнули два дома. В жилом здании находилась женщина с двумя внуками, они успели эвакуироваться.