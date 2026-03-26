После атаки беспилотников на на Московскую область сгорели два дома

После атаки беспилотников на Московскую область сгорели два дома в Можайске. Об этом сообщил глава города Денис Мордвинцев в Telegram.

По предварительным данным чиновника, пожар в частном жилом доме и даче случился из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сообщается, что в дачном доме на момент происшествия никого не было. В жилом находилась женщина с двумя внуками — они не пострадали, так как успели выйти на улицу.