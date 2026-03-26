Генсек НАТО высказался о вступлении Украины в альянс

Во время пресс-конференции генсек НАТО Марк Рютте заявил о том, что вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня и займет время, пишет РИА Новости.

По словам Рютте, для Украины существует согласованный на саммите в 2024 году путь в НАТО, и он займет время ввиду того, что некоторые союзники пока не поддерживают членство страны в альянсе.

Рютте отметил, что по этой причине вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит сейчас на повестке дня, а вместо этого ведется работа над гарантиями безопасности после мирного соглашения или прекращения огня.