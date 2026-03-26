Военный аналитик рассказал о резких изменениях в зоне СВО

Военный аналитик Юрий Баранчик заявил, что беспилотники существенно изменили характер СВО. Как сообщает «Царьград», он подчеркнул, что наиболее важный поворот произошел с исчезновением «безопасной ближней глубины».

По словам Баранчика, массовое использование БПЛА требует постоянного самосовершенствования от военных, поскольку тактика, которая работала совсем недавно, уже через несколько дней может быть вскрыта и подавлена. Однако самое важное изменение — то, что теперь ударом врага не только передний край фронта, но и «до десятков километров в тылу».

«Поэтому разговоры о том, что где-то накапливается танковый кулак и сейчас вот-вот начнётся большое наступление, бессмысленны. Вывод: государству нужно сосредоточиться на производстве самых разнообразных дронов и новых разработках, а не на танках и БТР», — заявил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта Украина совершила одну из самых массовых атак на регионы России с помощью беспилотников. По подсчетам СМИ, за ночь было перехвачено и уничтожено 389 БПЛА.