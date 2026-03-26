«Партизанский край»: военный рассказал о ситуации в Сумской области

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ деморализованы, поэтому теряют позиции под Сумами. Об этом сообщает News.ru.

Дандыкин подчеркнул, что в Сумской области ВСУ сейчас «непросто». Военный отметил, что украинским войскам помогают лесная и болотистая местность, но этого недостаточно.

«Но, как говорится, моральный пыл уже не тот, который был два года назад», - заявил военный.

Он добавил, что бои в Сумской области были и остаются интенсивными, поскольку ВСУ понимают значимость региона: оттуда обстреливают приграничные районы России.

«В Сумах остались вменяемые люди, которые не хотят уезжать на Западную Украину. Это партизанский край. Самое массовое партизанское движение именно в Черниговской и Сумской областях», - заключил Дандыкин.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ направили в Сумскую область карательные отряды. По словам собеседника агентства, цель этих отрядов - запугивать штурмовиков, отказывающихся воевать, и не допускать эвакуации местных жителей в Россию.