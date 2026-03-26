«Идут тяжелые бои»: в Госдуме оценили наступление российской армии

Говорить о «триумфальном наступлении» российских войск на Константиновку преждевременно, так как ситуация на линии соприкосновения сложная, идут тяжелые бои. Об этом заявил News.ru глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий напомнил, что Константиновка является крупным населенным пунктом, который долгое время готовился украинскими военными к обороне, и обстановка там «достаточно непростая».

«Наверное, преждевременно говорить о триумфальном весеннем наступлении, ситуация на фронте сложная. Практически на всех направлениях идут тяжелые бои, но, тем не менее, на всех направлениях наши войска успешно движутся вперед. Где-то быстрее, где-то медленнее», — констатировал Картаполов.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. При этом, по данным российских военных, что солдаты Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен в Константиновке из-за проблем со снабжением.