Израильские солдаты пытали полуторагодовалого ребёнка в Газе

Израильские солдаты пытали полуторагодовалого ребёнка в центральной части сектора Газа, пытаясь заставить его отца признаться во время допроса, пишет Middle East Eye.

По данным издания, 19 марта Усама Абу Нассар и его сын были задержаны израильскими солдатами в районе «жёлтой линии». Ребёнок был освобождён примерно через десять часов и передан семье через Общество Красного Креста.

«Я откинул одеяло и увидел пятна крови на его брюках. Я спросил, откуда кровь. Она (представитель Международного комитета Красного Креста. — RT) сказала, что у его отца было ранение в плечо и что это его кровь», — сообщил изданию дедушка мальчика Мухаммед.

Мать ребёнка обнаружила на его теле ожоги, а также рану, нанесённую, предположительно, гвоздём.

«Мы отвезли его в больницу, где два врача подтвердили, что раны были нанесены не осколками или другими боеприпасами, а были следствием пыток и ожогов от сигарет», — рассказал Мухаммед.

Он добавил, что после произошедшего постоянно плакал и не хотел оставаться один.

По его мнению, израильские солдаты могли неверно истолковать психологическое состояние Усамы и попытались оказать на него давление, причинив вред сын. Однако, как считает Мухаммед, когда это не принесло результата, солдаты отпустили мальчика.

Представитель израильских вооружённых сил отверг обвинения в жестоком обращении.

