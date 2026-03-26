Иран упрекнули в переходе всех «красных линий»

Действия Ирана в ходе конфликта с США и Израилем, включая закрытие Ормузского пролива, «перешли все красные линии». Об этом заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасим Мухаммад аль-Будайви, пишет Al Jazeera.

«Они закрыли Ормузский пролив и ввели плату за проход через него, что является агрессией и нарушением соглашения Организации Объединенных Наций по морскому праву. Кроме того, некоторые суда были похищены или атакованы. Международное судоходство также пострадало», — отметил он.

Также генсек подчеркнул, что нападение Ирана на страны Персидского залива стало «не просто очередной эскалацией в региона», а «поворотным моментом» в отношениях между Ираном и государствами Персидского залива.

«Иран целенаправленно наносит удары по странам Персидского залива. Эти атаки направлены против гражданских целей. Иранские ракетные и беспилотные атаки привели к тому, что мирных жители и граждане лишились жизней», — сказал аль-Будайви.

25 марта агентство Tasnim сообщило, что Иран может закрыть и важнейший Баб-эль-Мандебский пролив, если наземные войска США высадятся на иранской территории. Также портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники написал о подготовке Пентагоном четырех сценариев эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которые могут включать захват иранских островов Харк, Ларак или Абу-Муса.

На брифинге 25 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп готов нанести по Ирану удары, которые будут масштабнее предыдущих атак, если Исламская Республика откажется от сделки. Сам Трамп в соцсети Truth Social написал, что властям Ирана надо серьезнее отнестись к предложению США заключить сделку. Он отметил, что иначе Тегеран будут ждать серьезные последствия.