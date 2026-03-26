Проект создания так называемой «стены дронов» для защиты восточного фланга Европы находится на стадии тестирования и разработки. Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью французской газете Le Monde. По его словам, система противодействия беспилотным летательным аппаратам будет предложена странам-союзникам для приобретения и последующего развертывания.

© Московский Комсомолец

Драгоне сообщил: «Эта система противодействия БПЛА на данный момент еще находится на стадии тестирования и разработки". Адмирал указал: "Затем она будет предоставлена странам для приобретения и развертывания вдоль всего восточного фланга — от Балтийского до Черного моря". Он добавил: "Мы объединим все под единой цепочкой командования".

Отвечая на вопрос интервьюеров о сроках реализации проекта, адмирал не согласился с тем, что процесс идет медленно. Он подчеркнул, что работа над инициативой ведется в беспрецедентном темпе.

«Мы добились этого всего за четыре месяца, что совершенно беспрецедентно», — заявил глава военного комитета НАТО.

Идея создания «стены дронов» активно продвигается в альянсе на фоне участившихся случаев нарушения воздушного пространства стран Восточной Европы неизвестными беспилотниками. В НАТО рассматривают эту инициативу как часть общей стратегии по укреплению восточного фланга и противодействия потенциальным угрозам, связанным с массовым применением дронов.

В России, однако, к этой инициативе относятся скептически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проект, заявил, что, как показывает история, создание стен «всегда плохо». В свою очередь, директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в беседе с РИА Новости отметил, что четкого понимания параметров обсуждаемой «стены от дронов» до сих пор нет. Он также указал, что истерика вокруг попадания беспилотников на территорию Евросоюза раздувается искусственно — для оправдания увеличивающихся военных расходов и милитаризации.