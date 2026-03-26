Сводка СВО за день 26 марта: взятие Шевяковки и операция «Бука»
Днем в четверг, 26 марта, ВС РФ установили контроль над селом в Харьковской области. В этот же день российские военные сообщили об ударе по связанным с ВСУ энергообъектам.
Взятие Шевяковки
ВС РФ установили контроль над селом Шевяковка в Харьковской области. Об этом днем 26 марта сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
В сообщении отмечается, что операцию провели подразделения группировки войск «Север».
Операция «Бука»
Зенитный-ракетный комплекс «Бук-М3» перехватил два снаряда HIMARS на добропольском направлении, рассказали в Минобороны. Снаряды были вовремя обнаружены и классифицированы, подчеркнули военные.
Получив данные о целях, расчет «Бука» оперативно выполнил их захват и сопровождение, привел систему в боевую готовность и произвел пуск зенитных управляемых ракет. Обе цели были уничтожены.
Удар «Молнии»
Российские ударные беспилотники «Молния-2» уничтожили пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Пункт располагался на правом берегу Днепра в Херсонской области.
ВСУ пытались замаскировать свой пункт, используя полуразрушенные строения. Однако воздушная разведка обнаружила цель. Операторы «Молнии-2» нанесли по ней точные удары.
Удар по французской бронетехнике
Беспилотники ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на добропольском направлении, рассказали в Минобороны России. Ударные дроны поразили одну боевую бронемашину и три бронетранспортера: французский бронетранспортер VAB, а также американский БТР М113 и бронеавтомобиль Stryker.
Операция под Красноармейском
В Минобороны сообщили, что российские дроны уничтожили бронетехнику ВСУ на красноармейском направлении. Также там были уничтожены украинские артиллерийские установки.
ВС РФ ударили по энергообъектам ВСУ
Российские войска поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовала украинская армия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военных.
Удар был нанесен авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Помимо инфраструктуры ВСУ, был поражен цех по производству дистанционно управляемых катеров, пункты управления и места запуска украинских беспилотников.