Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

Америкаснкий президент Дональд Трамп сообщил, что США до 6 апреля приостанавливают удары по энергообъектам Ирана.

«Уведомляю, что я приостанавливаю период уничтожения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что принял такое решение «по просьбе иранского правительства». Он также утверждает, что переговоры Вашингтона и Тегерана продолжаются и проходят «очень успешно».

Ранее американский президент заявил, что у Ирана есть шанс заключить сделку с США.