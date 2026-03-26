Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, возглавляющий президиум организации «Офицеры России», в беседе с aif.ru раскрыл подробности того, что ждет украинских боевиков, принявших решение сдаться в плен в районе Константиновки.

Ситуация на данном участке фронта сложилась критическая для противника. Источники сообщают, что подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ массово сдаются в плен на константиновском направлении. Основная причина — полное истощение личного состава: командование не организовало подвоз ни еды, ни воды на позиции, бросив солдат на произвол судьбы.

По словам Липового, первое, с чем столкнутся сдавшиеся, — это тщательная проверка.

«Во-первых, сдавшихся в плен обязательно проверят по всем статьям на причастность к военным преступлениям против российских военнослужащих и гражданского населения», — отметил генерал.

Он добавил, что если фактов преступлений не выявят, дальнейшая жизнь пленных кардинально изменится в лучшую сторону по сравнению с их пребыванием в окопах ВСУ. Их ждут условия, соответствующие международным нормам: пункты временного содержания с трехразовым питанием и медицинской помощью, а впоследствии — подготовка к процедуре обмена.

Генерал-майор уверен, что такие условия станут весомым аргументом для других военнослужащих киевского режима. Он прогнозирует, что поток желающих сложить оружие будет только расти.

Причиной этому служит крах пропагандистских мифов, насаждаемых украинским командованием про пребывание в плену. По его мнению, осознание этого факта играет ключевую роль: видя реальное гуманное обращение, солдаты ВСУ теряют страх перед пленом и выбирают возможность сохранить жизнь.