В Литве назвали цель упавшего в стране дрона ВСУ

Науседа назвал цель упавшего в Литве дрона ВСУ
Упавший и взорвавшийся в Литве беспилотник вооруженных сил Украины направлялся в сторону Приморска в Ленинградской области, но отклонился от курса, заявил перед началом саммита Объединенных экспедиционных сил президент республики Гитанас Науседа.
«Я могу подтвердить, что это был беспилотник из Украины, предназначенный для атаки на нефтяной терминал в Приморске», — поделился подробностями глава литовского государства.
Инцидент с беспилотным летательным аппаратом произошел вечером 23 марта. Изначально в Литве выдвинули версию о том, что БПЛА прилетел с территории Белоруссии. Однако затем спецслужбы прибалтийской республики установили, что дрон был запущен с украинской территории. По словам литовского премьера Инги Ругинене, беспилотник сбился с курса, залетел в воздушное пространство страны, упал и взорвался.
По информации спикера Вооруженных сил Литвы Гинтавтауса Цюниса, беспилотный летательный аппарат не заметили ни радары, ни пограничники из-за низкой высоты полета объекта — до 300 м.