«Расширение войны» и голод: почему Уганда готова воевать с Ираном

Эскалация на Ближнем Востоке и блокировка Баб-эль-Мандебского пролива станет критической угрозой экономической безопасности Уганды, вынуждая ее готовиться к противостоянию с Ираном. Об этом заявил News.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

По его словам, перекрытие ключевых торговых маршрутов, к которым относится Баб-эль-Мандебский пролив, напрямую влияет на продовольственную стабильность Африки, создавая там угрозу голода.

«Сейчас поступили заявления о возможности расширения войны на Баб-эль-Мандебский пролив. (…) Сорвана поставка удобрений. Сырье для их производства идет из района Персидского залива. Эта проблема может грозить континенту голодом. Если еще закроется Баб-эль-Мандебский пролив, то для Африки это будет означать срыв всех поставок. Поэтому африканская обеспокоенность в данном случае ясна», — пояснил Артамонов.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, убив в ходе одного из ударов верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. Иран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. Также Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей, что вызвало резкий рост цен.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. При этом американцы продолжают стягивать силы в регион и осведомленные источники отмечают, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения сухопутной операции.

В свою очередь Иран и высокопоставленные йеменские военные пригрозили перекрыть выход из Красного моря в случае наземной операции США. Баб-эль-Мандебский пролив является южными воротами к Суэцкому каналу, через которые проходит до 12% мировой морской торговли и около 30% мировых контейнерных перевозок.