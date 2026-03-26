Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что солдат ВСУ, сдавшихся в плен в Константиновке, в первую очень проверят на причастность к военным преступлениям. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Российские военные ранее сообщили, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен в Константиновке из-за проблем со снабжением. По словам Липового, после проверки на причастность к преступлениям украинских солдат ждет «спокойная, относительно нормальная жизнь» с трехразовым питанием и медицинской помощью.

«Чего они не получали, находясь в составе ВСУ на стороне киевского режима», - подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что после этого начнется подготовка к их обмену. Липовой считает, что всё больше солдат ВСУ будут сдаваться в плен.

«Украинские солдаты видят: не сходятся с реальностью рассказы командиров, утверждающие, что в плену пытают, издеваются», - заключил военный.

Украинский командир, находившийся в районе Константиновки, ранее рассказал CNN, что его подразделение не пополнялось новыми солдатами в течение восьми месяцев. Российский министр обороны Андрей Белоусов называл Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов подчеркивал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.