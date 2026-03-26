Стало известно, откуда ВСУ могли запускать дроны на Выборг 25 и 26 марта

Украинские дроны могли лететь на Выборг в ночь на 25 и 26 марта через территорию прибалтийских стран. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

25 марта глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в Выборге в результате украинской атаки повреждена кровля жилого дома. Сегодня же глава региона уточнил, что над областью был сбит 21 вражеский дрон.

По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины могли использовать для атаки дроны с искусственным интеллектом, которые позволяют обходить определенные точки.

«Они могли пролететь через территорию прибалтийских стран, но с Украины, из Черниговской и Сумской областей, которые ближе всего», – пояснил эксперт.

Он отметил, что атака на Ленинградскую область была целенаправленным ударом по углеводородам, которые «лишают покоя европейцев - спонсоров киевского режима».

Напомним, что после атаки украинских беспилотников в Усть-Луге произошел поджар в зоне порта. Усть-Луга является крупнейшим портовым комплексом на Балтике, опережая по объемам перевалки грузов, в том числе и энергоносителей, аналогичные порты стран Балтии и Финляндии.