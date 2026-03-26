США могут перебросить предназначенное для Киева оружие на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность отправки предназначенного для Украины оружия на Ближний Восток. Об этом рассказали источники Washington Post.

Собеседники газеты отметили, что война с Ираном легла серьезным финансовым грузом на плечи Вашингтона. Противостояние истощает некоторые из наиболее критичных запасов боеприпасов вооруженных сил США.

«Оружие, которое может быть перенаправлено от Украины, включает ракеты-перехватчики противовоздушной обороны, заказанные в рамках запущенной в прошлом году программы НАТО, в рамках которой союзники покупают американское оружие для Киева», — подчеркивается в материале.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Reuters сообщил, что американская сторона требует от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на предоставление гарантий безопасности.