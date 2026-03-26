Американский штурмовик A-10 убил 7 и ранил 13 солдат армии Ирака

В результате налета авиации на объекты иракского Министерства обороны убиты 7 и ранены 13 военнослужащих. Об этом сообщает информационное агентство INA. Под удар попало медицинское учреждение, находящееся в районе города Эль-Хаббания (провинция Анбар).

В материале не уточняется, кто атаковал иракских военных, но указано, что они попали вод "вероломный авиаудар, за которым последовал обстрел с самолета". С учетом того, что иранских самолетов в небе не видно почти с самого начала конфликта, единственная машина, которая могла нанести такой удар - американский штурмовик A-10 Thunderbolt II. Информацию о том, что удар был нанесен самолетом A-10, подтверждает Al Jazeera.

Если ранее силы США обстреливали с воздуха и накрывали ракетами MGM-140 ATACMS и PrSM комплексов M142 HIMARS шиитские силы народного ополчения, то сейчас в качестве целей выбраны уже подразделения оборонного ведомства Ирака.

Отмечается, что "обстрел представляет собой вопиющее и серьезное нарушение всех международных законов и норм, запрещающих нанесение ударов по медицинским учреждениям и их персоналу".

В социальных сетях появляется большое количество роликов, в которых показана работа штурмовиков США A-10 Thunderbolt II, известных также как Warthog - "Бородавочник". Они бьют по земле, используя свои 30-мм семиствольные автоматические скорострельные пушки GAU-8/A. Не исключено, что в их арсенале могут быть снаряды с сердечниками из обедненного урана. Пока серьезного противодействия им не оказывалось, хотя иракцы имеют переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе "Иглы".