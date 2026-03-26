Латвия отправила советский Т-55 на учения НАТО «Яростный волк»

Латвийские военные задействовали танк Т-55АМ2 в ходе маневров НАТО Furious wolf-26 («Яростный волк»). Кадры с техникой распространились в Telegram-каналах.

На фото запечатлена одна из трех машин этой модификации, которые Чехия передала латвийской стороне в 1999 году.

Обновленный вариант советского танка получил усиленную бронезащиту корпуса и башни, а также дополнительное оборудование. В частности, речь идет о дымовых гранатометах, силовой установке V-55АМ2 мощностью 620 лошадиных сил и комплексе лазерной подсветки 1К13БОМ.

Оригинальная версия Т-55 поступила в эксплуатацию еще в конце 1950-х годов. Боевая машина оснащалась 100-миллиметровым нарезным орудием и пулеметами калибра 12,7 и 7,62 миллиметра. Мощность двигателя базовой модели составляла 580 лошадиных сил.

Ранее в зоне СВО также сообщалось о появлении редкой версии Т-55АМ. Эти танки имеют характерные блоки усиленной защиты на башне, которые из-за формы получили неофициальное название «брови Ильича». Такие элементы включают броневые пластины и слой пенополиуретана.