Новый вид военной службы введут в России

Министерства по чрезвычайным ситуациям России подготовило проект президентского указа, которым предлагается установить возможность проходить военную службы в рядах федеральной противопожарной службы. Это касается как службы по призыву, так и по контракту с Министерством обороны.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщал, что ежегодно около семи тысяч военнослужащих, проходящих службу по призыву в армии, могут быть привлечены к работе в подразделениях противопожарной службы. Это связано с тем, что укомплектованность пожарной службы составляет чуть более 76 процентов, передает РИА Новости.

Недавно глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев пожаловался, что проблема комплектования министерства приобрела масштабный характер — личный состав ведомства работает на пределе.

Ранее начальник дежурной части ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Матвиенко рассказал, что ежедневно сотрудники ведомства регистрируют от четырех до шести тысяч сообщений о происшествиях и преступлениях.