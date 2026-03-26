«Им нужно бояться»: в Думе предупредили Литву о расплате за помощь ВСУ

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что странам Балтии, помогающим ВСУ с дронами, «нужно бояться» реакции России. Об этом депутат рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее премьер Литвы Инга Ругинене подтвердила, что беспилотник, который 23 марта разбился в стране, был украинским. Министр обороны Литвы Робертас Каунас связал упавший дрон с попыткой ВСУ атаковать Ленинградскую область.

Реакция Литвы на инцидент была очень сдержанной, отмечают «Аргументы и факты». По словам Колесника, западные страны пытаются предъявить претензии России, «что бы кто ни сделал».

«Задача прибалтов и всех стран, находящихся на северо-западе, включая Польшу, избежать следующего: как бы мы им что-нибудь не предъявили за их снабжение украинской армии оружием и боеприпасами. Вот этого им нужно бояться», - подчеркнул депутат.

Он добавил, что Европа «фактически нападает на Россию», производя оружие, которое затем применяется для ударов по России. Колесник посоветовал странам Балтии «озаботиться собственной судьбой» и подумать о проблемах, которые могут у них возникнуть.