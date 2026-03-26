Одна страна спасла двух иранских чиновников от Израиля и США
Израиль исключил министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Бакира Галибафа из своего списка целей для уничтожения по просьбе Пакистана, которую передали США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на пакистанский источник.
В публикации отмечается, что министерство иностранных дел Пакистана и вооруженные силы на данный момент не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.
Ранее стало известно, что Аракчи и Галибаф получили иммунитет от США и Израиля. Позже издание WSJ сообщило, что чиновники были исключены из списка целей на 4-5 дней ради проведения переговоров.