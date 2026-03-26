Востоковед: Иран нанес по США асимметричный удар

Даже без подтвержденного поражения объекта, сама попытка удара по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия имеет для Ирана большое политическое значение. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, востоковед Дмитрий Бридже.

Эксперт отметил, что, даже находясь под жестким давлением, Тегеран наносит асимметричный удар и сохраняет возможности для таких атак.

«Это сигнал о дальности, конечно, о решимости и о том, что война больше не может восприниматься как локальная кампания вокруг Израиля для Персидского залива. Одновременно удары по районам Димоны и Арада показали, что израильская многоуровневая система ПВО и ПРО не является абсолютной гарантией безопасности Израиля», — сказал Бридже.

21 марта сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке вышел на новый уровень: Иран нанес удар баллистическими ракетами по объектам на острове Диего-Гарсия. Перед атакой Тегеран предупреждал Лондон о последствиях сотрудничества Британии с США и Израилем. По словам норвежского эксперта Глена Диесена, этот удар показал, что «Европа находится в зоне досягаемости» Ирана.