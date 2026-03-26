Полетные данные, опубликованные РИА Новости, указывают на то, что американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III мог осуществить сброс груза над Объединенными Арабскими Эмиратами незадолго до возможного начала наземной операции против Ирана.

Этот транспортный самолет, предназначенный для перевозки персонала и боеприпасов, необходимых для продолжительных военных действий, пересек воздушное пространство ОАЭ приблизительно в 9:45 по московскому времени. Он совершил снижение в районе месторождения Асад, расположенного в эмирате Абу-Даби, и начал выполнять маневры по траектории с острыми углами, что могло свидетельствовать о сбросе содержимого.

К 10:20 по московскому времени самолет США покинул территорию ОАЭ, вылетев через границу с Саудовской Аравией.

Стоит отметить, что ранее британский аналитик Джордж Гэллоуэй высказывал предположение о возможном начале наземной операции США против Ирана в ночь с 27 на 28 марта.

Телеканал CNN, в свою очередь, передает информацию о том, что Тегеран активно наращивает оборонительные возможности острова Харк, готовясь к потенциальной атаке со стороны Соединенных Штатов. Согласно данным телеканала, через этот остров проходит значительная часть иранского нефтяного экспорта, достигающая 90%.