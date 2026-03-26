Уничтожены еще три БПЛА, летевших на Москву

После 17 часов четверга были уничтожены еще три вражеских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом в своем канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

© Московский Комсомолец

По его данным, дежурные средства ПВО Минобороны России уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые летели в направлении Москвы. Собянин уточнил, что на месте падения обломков летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб.

Таким образом, число уничтоженных вражеских БПЛА, которые летели на Москву, с полуночи составило 30.

Ранее сообщалось, что около полудня средства ПВО уничтожили беспилотники, летевшие в направлении российской столицы.