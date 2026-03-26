«Мертвая зона»: Рогов назвал главную проблему при занятии Орехова

Поставки оружия на Украину и постоянные атаки дронов пока не позволяют развивать наступление ВС РФ в сторону города Орехов, заявил НСН Владимир Рогов. Орехов — ключ к Запорожью, но он превращен боевиками ВСУ в крепость, поэтому трудно оценить сроки битвы за город, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов в беседе с НСН.

Главным сражением в весенне-летнюю кампанию в зоне СВО станет освобождение города Орехова в Запорожской области. Об этом сообщает aif.ru с ссылкой на военных экспертов. В Запорожской области российские подразделения прорываются к селу Бойково под Гуляйполем, а также ведут плотные бои в районе населенных пунктов Гуляйпольское, Верхняя Терса и Воздвижевка. Рогов отметил, что в самом Орехове пока еще остаются украинские войска.

«Я бы не стал говорить о том, что боевые действия идут в самом городе Орехове. Он пока под контролем боевиков ВСУ, но в ближайшем пригороде уже идут активные действия. Но в город перебрасывают все новые силы для того, чтобы его удерживать дальше. Его превратили в крепость и бросили в качестве жертвы для того, чтобы удержать оккупацию на Запорожской земле со стороны ВСУ. Орехов — это ключ к городу Запорожье, потому что за ним открывается большой оперативный простор. Появится возможность для захода в южные и юго-восточные районы города», — указал он.

Рогов добавил, что сроки освобождения Запорожья трудно предсказать.

«По срокам я пока воздержусь, потому что на протяжении четырех лет мы находимся на расстоянии вытянутой руки от Запорожья, не говоря про Орехов. Поэтому здесь все зависит от того, насколько будут идти поставки западного оружия и как хорошо будет финансироваться режим Зеленского (президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. НСН). Если у него будет сохраняться безлимит, который на сегодняшний день, по сути, присутствует, то так называемая "мертвая зона" из дронов лишает возможности армию наступать большими объемами. А тактика просачивания малыми и сверхмалыми группами от одного до пяти человек, требует времени для того, чтобы насытить тот или другой участок фронта нашими бойцами, чтобы они смогли не просто взять инициативу в свои руки, а контролировать те или иные позиции», — отметил он.

Ранее Рогов объяснил НСН, почему Украина может не рассчитывать на переговоры с Россией.